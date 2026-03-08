PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Elektroroller ohne Versicherungsschutz

Uslar (ots)

Uslar, Isertor, Sonnabend, 07.03.2026, 14.15 Uhr

USLAR (st) - Weiterfahrt untersagt

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde ein 50 - Jähriger aus Uslar festgestellt, der seinen versicherungspflichtigen Elektroroller im öffentlichen Verkehrsraum führte, obwohl der Versicherungsschutz für das Kraftfahrzeug erloschen war. Zusätzlich beförderte der Fahrzeugführer vorschriftswidrig eine weitere Person auf dem E-Scooter. Gegen den Fahrzeugführer wurde wegen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz ein Verfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Uslar
Pressestelle

Telefon: 05571/80060
Fax: 05571/8006 150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Alle Meldungen Alle
  • 08.03.2026 – 07:31

    POL-NOM: E-Scooter am Bahnhof Northeim entwendet

    Northeim (ots) - 37154 Northeim, Bahnhofstraße, Fahrradständer an den Gleisen, 07.03.2026, 16:00 Uhr - 20:10 Uhr, Northeim (Gro) Im o.g. Tatzeitraum wurde am Bahnhof Northeim ein E-Scooter des Herstellers "Express Werke" / Walberg entwendet. Dieser war, an einem Fahrradständer gesichert, am Bahnhof Northeim abgestellt. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 380 Euro. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der ...

    mehr
  • 08.03.2026 – 07:16

    POL-NOM: E-Scooter ohne aktuellen Versicherungsschutz geführt

    Northeim (ots) - 37154 Northeim, Tschaikowskistraße, Samstag, 07.03.2026, 20:50 Uhr, Northeim (Gro) Zur o.g. Zeit führte ein 34-jähriger Northeimer einen E-Scooter mit einem grünen Versicherungskennzeichen (2025). Einen aktuellen Versicherungsschutz konnte er nicht vorlegen. Die Weiterfahrt wurde daher untersagt und ein Verfahren wegen dem Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet. Rückfragen bitte ...

    mehr
  • 07.03.2026 – 10:54

    POL-NOM: Geldbörse aus Pkw entwendet

    Northeim (ots) - 37154 Northeim, Von-Menzel-Straße, 05.03.2026, 18:00 - 19:00 Uhr, Northeim (Gro) Im o.g. Tatzeitraum wurde aus einem Pkw, der auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants abgestellt war, die Geldbörse entwendet. Der Wert des Diebesgutes beträgt ca. 150 Euro. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Northeim (05551-9148-0) zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren