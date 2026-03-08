Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Elektroroller ohne Versicherungsschutz

Uslar (ots)

Uslar, Isertor, Sonnabend, 07.03.2026, 14.15 Uhr

USLAR (st) - Weiterfahrt untersagt

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde ein 50 - Jähriger aus Uslar festgestellt, der seinen versicherungspflichtigen Elektroroller im öffentlichen Verkehrsraum führte, obwohl der Versicherungsschutz für das Kraftfahrzeug erloschen war. Zusätzlich beförderte der Fahrzeugführer vorschriftswidrig eine weitere Person auf dem E-Scooter. Gegen den Fahrzeugführer wurde wegen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz ein Verfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell