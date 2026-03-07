Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Geldbörse aus Pkw entwendet

Northeim (ots)

37154 Northeim,

Von-Menzel-Straße, 05.03.2026, 18:00 - 19:00 Uhr,

Northeim (Gro)

Im o.g. Tatzeitraum wurde aus einem Pkw, der auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants abgestellt war, die Geldbörse entwendet. Der Wert des Diebesgutes beträgt ca. 150 Euro.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Northeim (05551-9148-0) zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell