POL-NOM: Geldbörse aus Pkw entwendet
Northeim (ots)
37154 Northeim,
Von-Menzel-Straße, 05.03.2026, 18:00 - 19:00 Uhr,
Northeim (Gro)
Im o.g. Tatzeitraum wurde aus einem Pkw, der auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants abgestellt war, die Geldbörse entwendet. Der Wert des Diebesgutes beträgt ca. 150 Euro.
Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Northeim (05551-9148-0) zu melden.
