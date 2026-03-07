Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unfallflucht - Verkehrszeichen im Kreisverkehr beschädigt

Northeim (ots)

37154 Northeim,

Friedrich-Wilhelm-Vordemfelde - "Kreisel" Freitag, 06.03.2026, 10:05 - 10:10 Uhr,

Northeim (Gro)

Zur oben genannten Tatzeit befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit einer weißen Sattelzugmaschine mit polnischer Zulassung (genaues Kennzeichen unbekannt) die Göttinger Straße in Northeim in Richtung Göttingen. Ein Zeuge beobachtete, dass der Sattelzug im Kreisverkehr zwei Verkehrszeichen touchierte, die Fahrt aber in Richtung Göttingen fortsetzte. An den Verkehrszeichen entstand Sachschaden von ca. 300 Euro.

Mögliche weitere Zeugen/-innen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Northeim (05551-9148-0) zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell