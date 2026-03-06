PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Polizei informiert über Betrugsmaschen - Präventionsveranstaltungen in Banken

Northeim (ots)

Die Polizei führt gemeinsam mit den örtlichen Banken Präventionsveranstaltungen zum Thema Betrugsmaschen durch. Ziel ist es, Bürgerinnen und Bürger über aktuelle Vorgehensweisen von Betrügern zu sensibilisieren und Hinweise zum Schutz vor entsprechenden Straftaten zu geben.

Immer wieder versuchen Täterinnen und Täter, insbesondere ältere Menschen, durch unterschiedliche Betrugsformen um ihr Geld zu bringen. Dazu zählen unter anderem sogenannte Schockanrufe, falsche Bankmitarbeitende oder andere Täuschungsversuche. Mitarbeitende der Polizei erläutern die typischen Vorgehensweisen der Täter, erklären woran man Betrugsversuche erkennt und geben praktische Verhaltenstipps.

Die Veranstaltungen finden am Dienstag, den 10. März, in der Commerzbank sowie am Mittwoch, den 11. März, in der Volksbank Einbeck jeweils von 10-13 Uhr statt.

Mit den Präventionsveranstaltungen möchten Polizei und Banken dazu beitragen, das Bewusstsein für Betrugsdelikte zu stärken und mögliche Opfer frühzeitig zu schützen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Alle Meldungen Alle
  • 05.03.2026 – 13:48

    POL-NOM: Zeugenaufruf: Nach Zusammenstoß mit Radfahrer - unbekannter Transporter flüchtet

    Northeim (ots) - 37191 Katlenburg-Lindau/ OT Lindau, B247, Donnerstag, 05.03.2026, 06.16 Uhr NORTHEIM (mil) - Zu einem Verkehrsunfall kam es am frühen Donnerstagmorgen auf der B247 zwischen Lindau und Strohkrug, wobei ein 36-jähriger Radfahrer leicht verletzt wurde. Eine bislang unbekannte Person befuhr mit einem VW Crafter die B247 aus Richtung Lindau kommend in ...

    mehr
  • 05.03.2026 – 10:43

    POL-NOM: Verkehrsunfall

    Uslar (ots) - Bodenfelde, (go), K 449/Uslarer Straße, Mittwoch, der 04.03.2026, 13:07 Uhr. Eine 71- jährige PKW Fahrerin aus Northeim befuhr die Uslarer Straße in Richtung Wiensen. In Höhe der Unfallstelle kam sie, aus bislang ungeklärter Ursache, nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Die 71- jährige und ihre 8-jährige Beifahrerin wurden dabei leicht verletzt und zur ärztlichen Behandlung einem Krankenhaus zugeführt. Es entstand Sachschaden ...

    mehr
  • 05.03.2026 – 09:15

    POL-NOM: Drogenvortest positiv: 31-jähriger Mann wurde Weiterfahrt untersagt

    Northeim (ots) - 37154 Northeim, Güterbahnhofstraße, Mittwoch, 04.03.2026, 17.35 Uhr NORTHEIM (mil) - Die Polizei Northeim kontrollierte am Mittwochnachmittag einen 31-jährigen Mann, welcher mit seinem Pkw die Güterbahnhofstraße in Northeim befuhr. Im Rahmen der Überprüfung zur Fahrtüchtigkeit des Mannes wurde ein freiwilliger Urin-Vortest durchgeführt, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren