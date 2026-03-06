Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Polizei informiert über Betrugsmaschen - Präventionsveranstaltungen in Banken

Northeim (ots)

Die Polizei führt gemeinsam mit den örtlichen Banken Präventionsveranstaltungen zum Thema Betrugsmaschen durch. Ziel ist es, Bürgerinnen und Bürger über aktuelle Vorgehensweisen von Betrügern zu sensibilisieren und Hinweise zum Schutz vor entsprechenden Straftaten zu geben.

Immer wieder versuchen Täterinnen und Täter, insbesondere ältere Menschen, durch unterschiedliche Betrugsformen um ihr Geld zu bringen. Dazu zählen unter anderem sogenannte Schockanrufe, falsche Bankmitarbeitende oder andere Täuschungsversuche. Mitarbeitende der Polizei erläutern die typischen Vorgehensweisen der Täter, erklären woran man Betrugsversuche erkennt und geben praktische Verhaltenstipps.

Die Veranstaltungen finden am Dienstag, den 10. März, in der Commerzbank sowie am Mittwoch, den 11. März, in der Volksbank Einbeck jeweils von 10-13 Uhr statt.

Mit den Präventionsveranstaltungen möchten Polizei und Banken dazu beitragen, das Bewusstsein für Betrugsdelikte zu stärken und mögliche Opfer frühzeitig zu schützen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell