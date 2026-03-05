Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall

Uslar (ots)

Bodenfelde, (go), K 449/Uslarer Straße, Mittwoch, der 04.03.2026, 13:07 Uhr. Eine 71- jährige PKW Fahrerin aus Northeim befuhr die Uslarer Straße in Richtung Wiensen. In Höhe der Unfallstelle kam sie, aus bislang ungeklärter Ursache, nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Die 71- jährige und ihre 8-jährige Beifahrerin wurden dabei leicht verletzt und zur ärztlichen Behandlung einem Krankenhaus zugeführt. Es entstand Sachschaden in unbekannter Höhe. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell