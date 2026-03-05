Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: 28-jähriger bei Diebstahl erwischt

Northeim (ots)

37186 Moringen, Northeimer Straße, Mittwoch, 04.03.2026, 14.00 Uhr

NORTHEIM (mil) -

Ein 28-jähriger Mann wurde am Mittwoch dabei beobachtet, wie er in einem Lebensmittelgeschäft in Moringen mehrere Warenartikel in seiner Jackentasche verstaute und anschließend den Kassenbereich passierte ohne die Ware zu bezahlen. Schließlich löste auch die Diebstahlssicherung im Kassenbereich aus.

Der 28-jährige Mann wurde folglich auf sein Fehlverhalten angesprochen und händigte die Ware im Wert von rund 15,00 Euro vor Ort aus. Er muss sich nun wegen Ladendiebstahls verantworten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell