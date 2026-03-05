PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: 28-jähriger bei Diebstahl erwischt

Northeim (ots)

37186 Moringen, Northeimer Straße, Mittwoch, 04.03.2026, 14.00 Uhr

NORTHEIM (mil) -

Ein 28-jähriger Mann wurde am Mittwoch dabei beobachtet, wie er in einem Lebensmittelgeschäft in Moringen mehrere Warenartikel in seiner Jackentasche verstaute und anschließend den Kassenbereich passierte ohne die Ware zu bezahlen. Schließlich löste auch die Diebstahlssicherung im Kassenbereich aus.

Der 28-jährige Mann wurde folglich auf sein Fehlverhalten angesprochen und händigte die Ware im Wert von rund 15,00 Euro vor Ort aus. Er muss sich nun wegen Ladendiebstahls verantworten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Alle Meldungen Alle
  • 05.03.2026 – 03:09

    POL-NOM: Aufmerksame Zeugen decken mehrere Straftaten auf

    Bad Gandersheim (ots) - (ahr) 37574 Einbeck Ortsteil Ahlshausen, Zeit: Dienstag, 04.03.2026, 15:00 Uhr. Durch aufmerksame Zeugen wurde am Dienstagnachmittag ein Pkw gemeldet, welcher ohne Kennzeichen durch die Ortschaft Ahlshausen gefahren ist. Die dazugehörige 42-jährige Fahrzeugführerin konnte wenig später durch die eingesetzten Beamten der Polizei Bad Gandersheim angetroffen werden. Bei der anschließenden ...

    mehr
  • 04.03.2026 – 18:50

    POL-NOM: Angebranntes Essen löst Einsatz aus

    Northeim (ots) - Northeim, Mühlenstraße, Ecke Holzhäuser Straße, Mittwoch, 04.03.2026, 16:20 Uhr NORTHEIM (shei) - Eine Anwohnerin meldet der Leitstelle der Feuerwehr eine Rauchentwicklung im 2. Obergeschoß eines Mehrfamilienhauses. Umgehend werden mehrere Fahrzeuge der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei entsandt. Die noch im Haus befindlichen Bewohner wurden umgehend evakuiert. Anschließend betrat die ...

    mehr
  • 04.03.2026 – 07:15

    POL-NOM: Geldbörse beim Einkauf entwendet - Zeugen gesucht

    Northeim (ots) - 37191 Katlenburg-Lindau, Albrechtshäuser Weg, Dienstag, 03.03.2026, 10.20 - 10.30 Uhr NORTHEIMI (mil)- Eine 58-jährige Frau wurde am Dienstagvormittag in einem Lebensmittelgeschäft in Katlenburg um ihre Geldbörse bestohlen. Die Dame hatte ihre Geldbörse offen in ihrem mitgeführten Einkaufskorb getragen. An der Kasse fiel ihr schließlich der Diebstahl auf. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren