POL-NOM: 28-jähriger bei Diebstahl erwischt
Northeim (ots)
37186 Moringen, Northeimer Straße, Mittwoch, 04.03.2026, 14.00 Uhr
NORTHEIM (mil) -
Ein 28-jähriger Mann wurde am Mittwoch dabei beobachtet, wie er in einem Lebensmittelgeschäft in Moringen mehrere Warenartikel in seiner Jackentasche verstaute und anschließend den Kassenbereich passierte ohne die Ware zu bezahlen. Schließlich löste auch die Diebstahlssicherung im Kassenbereich aus.
Der 28-jährige Mann wurde folglich auf sein Fehlverhalten angesprochen und händigte die Ware im Wert von rund 15,00 Euro vor Ort aus. Er muss sich nun wegen Ladendiebstahls verantworten.
