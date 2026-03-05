PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Aufmerksame Zeugen decken mehrere Straftaten auf

Bad Gandersheim (ots)

(ahr) 37574 Einbeck Ortsteil Ahlshausen, Zeit: Dienstag, 04.03.2026, 15:00 Uhr. Durch aufmerksame Zeugen wurde am Dienstagnachmittag ein Pkw gemeldet, welcher ohne Kennzeichen durch die Ortschaft Ahlshausen gefahren ist. Die dazugehörige 42-jährige Fahrzeugführerin konnte wenig später durch die eingesetzten Beamten der Polizei Bad Gandersheim angetroffen werden. Bei der anschließenden Kontrolle wurde festgestellt, dass die Fahrerin unter Alkoholeinfluss steht. Ein entsprechender Atemalkoholtest ergab einen Wert im Bereich der absoluten Fahruntüchtigkeit. Ferner stellte sich heraus, dass die Fahrzeugführerin nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Im Zuge weiterer Ermittlungen wurde darüber hinaus festgestellt, dass die 42-jährige während ihrer Fahrt eine Grundstücksmauer touchiert hat und sich somit ebenfalls für eine Verkehrsunfallflucht verantworten muss. Der Fahrzeugführerin wurde im Anschluss eine Blutprobe entnommen und ihr wurde die Weiterfahrt untersagt. Insgesamt wurden fünf Strafverfahren gegen die Frau eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

