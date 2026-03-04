Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Geldbörse beim Einkauf entwendet - Zeugen gesucht

Northeim (ots)

37191 Katlenburg-Lindau, Albrechtshäuser Weg, Dienstag, 03.03.2026, 10.20 - 10.30 Uhr

NORTHEIMI (mil)-

Eine 58-jährige Frau wurde am Dienstagvormittag in einem Lebensmittelgeschäft in Katlenburg um ihre Geldbörse bestohlen. Die Dame hatte ihre Geldbörse offen in ihrem mitgeführten Einkaufskorb getragen. An der Kasse fiel ihr schließlich der Diebstahl auf.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Northeim zu melden.

