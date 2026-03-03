POL-NOM: Erneut zwei Personen mit alten Versicherungskennzeichen unterwegs
Northeim (ots)
Northeim, Einbecker Landstraße, Montag, 02.03.2026, 15.45 Uhr
Northeim, Theodor-Körner-Straße, Montag, 02.03.2026, 18.55 Uhr
NORTHEIM (Wol)
Am Montag wurden durch die Polizei Northeim zwei Personen mit alten Versicherungskennzeichen an ihren E-Scootern festgestellt. Um 15.45 Uhr konnte ein 28-jähriger Northeimer auf der Einbecker Landstraße und um 18.55 Uhr ein Northeimer Jugendlicher auf der Theodor-Körner-Straße festgestellt werden.
Beiden Personen wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.
Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell