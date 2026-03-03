PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Erneut zwei Personen mit alten Versicherungskennzeichen unterwegs

Northeim (ots)

Northeim, Einbecker Landstraße, Montag, 02.03.2026, 15.45 Uhr

Northeim, Theodor-Körner-Straße, Montag, 02.03.2026, 18.55 Uhr

NORTHEIM (Wol)

Am Montag wurden durch die Polizei Northeim zwei Personen mit alten Versicherungskennzeichen an ihren E-Scootern festgestellt. Um 15.45 Uhr konnte ein 28-jähriger Northeimer auf der Einbecker Landstraße und um 18.55 Uhr ein Northeimer Jugendlicher auf der Theodor-Körner-Straße festgestellt werden.

Beiden Personen wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Alle Meldungen Alle
  • 02.03.2026 – 14:05

    POL-NOM: 67-jährige nach Angriff auf den Ehemann im psychiatrischen Krankenhaus

    Northeim (ots) - Einbeck, Freitag, 27.02.2026, 08.50 Uhr EINBECK (Wol) Am Freitag gegen 8:50 Uhr wurde über den Notruf ein Angriff auf einen Mann in einem Einbecker Ortsteil gemeldet. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen hatte eine 67 Jahre alte Frau kurze Zeit zuvor versucht, ihren 73-jährigen Ehemann, welcher im Bett lag und schlief, zu ersticken. Zu diesem ...

    mehr
  • 02.03.2026 – 12:29

    POL-NOM: Verkehrsunfall

    Uslar (ots) - Uslar, (go), Wiesenstraße, Samstag, der 28.02.2026, 20:40 Uhr. Ein 62- jähriger PKW Fahrer aus Uslar stieß, beim rückwärts Ausparken aus einer Parklücke, gegen den ordnungsgemäß geparkten PKW einer 37- jährigen aus Uslar und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne die Feststellung seiner Personalien zu ermöglichen. Durch aufmerksame Zeugen konnte der 62- jährige später an seiner ermittelten Wohnanschrift angetroffen werden. Die Höhe ...

    mehr
  • 02.03.2026 – 12:28

    POL-NOM: Illegale Entsorgung von Tierkadavar

    Uslar (ots) - Uslar, (go), OT Kammerborn, Sollingstraße, (Ecke Buchenbergstraße), Freitag, der 27.02.2026, 13:00 Uhr. Bislang unbekannte Personen entsorgten illegal Tierkadavar auf einem Grundstück eines 32- jährigen aus einem Uslarer Ortsteil. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise dazu geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Uslar, Tel. 05571-80060. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren