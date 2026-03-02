Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: 67-jährige nach Angriff auf den Ehemann im psychiatrischen Krankenhaus

Northeim (ots)

Einbeck, Freitag, 27.02.2026, 08.50 Uhr

EINBECK (Wol)

Am Freitag gegen 8:50 Uhr wurde über den Notruf ein Angriff auf einen Mann in einem Einbecker Ortsteil gemeldet. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen hatte eine 67 Jahre alte Frau kurze Zeit zuvor versucht, ihren 73-jährigen Ehemann, welcher im Bett lag und schlief, zu ersticken. Zu diesem Zweck soll sie ihm ein Handtuch auf Mund und Nase gedrückt haben. Als dieser daraufhin erwachte, soll sie versucht haben, ihn mit einem Messer zu erstechen, bis der Angriff durch ein hinzukommenden Angehörigen beendet werden konnte. Bei der Abwehr des Angriffs soll der Ehemann eine leichte Schnittwunde erlitten haben.

Aufgrund des Vorfalls wurde ein Verfahren wegen des Verdachts des versuchten Totschlags eingeleitet und die 67-jährige in eine psychiatrische Einrichtung eingewiesen. Der 73-Jährige wurde in einem Krankenhaus behandelt und konnte am selben Tag entlassen werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell