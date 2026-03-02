PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: 67-jährige nach Angriff auf den Ehemann im psychiatrischen Krankenhaus

Northeim (ots)

Einbeck, Freitag, 27.02.2026, 08.50 Uhr

EINBECK (Wol)

Am Freitag gegen 8:50 Uhr wurde über den Notruf ein Angriff auf einen Mann in einem Einbecker Ortsteil gemeldet. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen hatte eine 67 Jahre alte Frau kurze Zeit zuvor versucht, ihren 73-jährigen Ehemann, welcher im Bett lag und schlief, zu ersticken. Zu diesem Zweck soll sie ihm ein Handtuch auf Mund und Nase gedrückt haben. Als dieser daraufhin erwachte, soll sie versucht haben, ihn mit einem Messer zu erstechen, bis der Angriff durch ein hinzukommenden Angehörigen beendet werden konnte. Bei der Abwehr des Angriffs soll der Ehemann eine leichte Schnittwunde erlitten haben.

Aufgrund des Vorfalls wurde ein Verfahren wegen des Verdachts des versuchten Totschlags eingeleitet und die 67-jährige in eine psychiatrische Einrichtung eingewiesen. Der 73-Jährige wurde in einem Krankenhaus behandelt und konnte am selben Tag entlassen werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Alle Meldungen Alle
  • 02.03.2026 – 12:29

    POL-NOM: Verkehrsunfall

    Uslar (ots) - Uslar, (go), Wiesenstraße, Samstag, der 28.02.2026, 20:40 Uhr. Ein 62- jähriger PKW Fahrer aus Uslar stieß, beim rückwärts Ausparken aus einer Parklücke, gegen den ordnungsgemäß geparkten PKW einer 37- jährigen aus Uslar und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne die Feststellung seiner Personalien zu ermöglichen. Durch aufmerksame Zeugen konnte der 62- jährige später an seiner ermittelten Wohnanschrift angetroffen werden. Die Höhe ...

    mehr
  • 02.03.2026 – 12:28

    POL-NOM: Illegale Entsorgung von Tierkadavar

    Uslar (ots) - Uslar, (go), OT Kammerborn, Sollingstraße, (Ecke Buchenbergstraße), Freitag, der 27.02.2026, 13:00 Uhr. Bislang unbekannte Personen entsorgten illegal Tierkadavar auf einem Grundstück eines 32- jährigen aus einem Uslarer Ortsteil. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise dazu geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Uslar, Tel. 05571-80060. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

    mehr
  • 02.03.2026 – 12:26

    POL-NOM: Fahren unter dem Einfluss berauschender Mittel

    Uslar (ots) - Uslar, (go), Auschnippe, Freitag, der 27.02.2026, 15:35 Uhr. Im Rahmen der Streife kontrollierten Beamte des Polizeikommissariats Uslar einen 45-jährigen Fahrer eines E-Scooters, die die Auschnippe in Uslar befuhr. Bei der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf einen möglichen Betäubungsmittelkonsum, der durch einen anschließenden Schnelltest bestätigt wurde. Die Beamten leiteten gegen den Mann ein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren