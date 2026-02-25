PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Trio nach Einbruchsversuch in Amt gestellt

Demmin (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge hat heute Nacht die Polizei gerufen, nachdem er in Demmin einen möglichen Einbruchsversuch mehrerer Personen in das Amt in der Goethestraße beobachtet hatte. Im Streifenwagen suchten die Beamten sofort das Umfeld um den Tatort herum ab und konnten aufgrund der zuvor erhaltenen Personenbeschreibung mit angeforderter Unterstützung durch weitere Revierbeamte drei Männer als mögliche Tatverdächtige finden und anhalten.

Das Trio war im Umfeld der Goethestraße unterwegs. Bei einem wurde während der polizeilichen Maßnahmen potenzielles Einbruchswerkzeug gefunden und sichergestellt. Alle Drei gelten als dringend tatverdächtig.

Am Gebäude in der Goethestraße entstand durch den versuchten Einbruch ein Schaden von geschätzten 1000 Euro. Spuren vor Ort wurden gesichert.

Die Tatverdächtigen sind Deutsche im Alter zwischen 38 und 43 Jahren.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Claudia Berndt
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 0395/5582-5003
E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

