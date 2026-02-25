Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Schwerer Verkehrsunfall nach Vorfahrtsfehler in Stralsund

Stralsund (ots)

Am heutigen Mittwoch, dem 25. Februar 2026, kam es gegen 11:00 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall an der Kreuzung Richtenberger Chaussee Ecke Koppelstraße.

Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr die 73-jährige Fahrerin eines Kia die Richtenberger Chaussee aus Richtung Bundesstraße 194 kommend in Richtung Rostocker Chaussee. Ein 68-jähriger Mazda-Fahrer befuhr die Richtenberger Chaussee aus Richtung Rostocker Chaussee kommend in Richtung Bundesstraße 194. Auf Höhe der Kreuzung Richtenberger Chaussee / Koppelstraße übersah der Mazda Fahrer beim Linksabbiegen offenbar den Kia. Eine Kollision konnte nicht verhindert werden.

Die Kia-Fahrerin sowie der Mazda-Fahrer und seine 63-jährige Beifahrerin wurden schwerverletzt in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen werden.

Der Kreuzungsbereich war zur Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge für etwa eine Stunde vollgesperrt. Es entstand ein Sachschade in Höhe von etwa 10.000 Euro.

Es wurden Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung aufgenommen.

Alle Beteiligten sind deutsche Staatsbürger.

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell