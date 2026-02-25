PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Schwerer Verkehrsunfall auf der Landesstraße 29 auf Rügen

Sassnitz (ots)

Am gestrigen Dienstag, dem 24. Februar 2026, kam es gegen 17:00 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Landesstraße 29.

Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr der Fahrer eines Pkw Opel die Landesstraße 29 aus Richtung Mukran in Richtung Sassnitz, ein VW Transporter kam ihm entgegen. Nach einer Linkskurve kam der Opelfahrer nach links von seinem Fahrstreifen ab und überfuhr dabei die mittlere Fahrstreifenbegrenzung. Es kam zum Frontalzusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. Der Unfallverursacher wurde lebensbedrohlich verletzt, der Fahrer des VW wurde schwerverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen werden. Ein Gutachter der Dekra kam zum Einsatz.

Weitere Angaben können derzeit nicht gemacht werden.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Juliane Boutalha
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03831/245-204
E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

