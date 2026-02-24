PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Einbrecher zünden Kamin an und stehlen Werkzeug

Demmin (ots)

Ein oder mehrere bisher Unbekannte sind in eine Gartenlaube im Schwedenwallweg in Demmin eingebrochen. Die mutmaßliche Tatzeit liegt zwischen Sonntagnachmittag, etwa 14:00 Uhr, und Montagabend, etwa 20:00 Uhr.

Der oder die Einbrecher haben es sich scheinbar in der Laube zunächst gemütlich gemacht und den kleinen Kamin angemacht. Vor dem Verlassen wurden dann Werkzeug und eine Angelausrüstung gestohlen.

Der gesamte Schaden durch das Stehlen und die Sachbeschädigung wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Die Polizei ermittelt gegen Unbekannt wegen Diebstahls und Sachbeschädigung und bittet gleichzeitig um sachdienliche Hinweise, sofern mögliche Zeugen etwas von der Tat mitbekommen haben oder Hinweise zu dem oder den Tätern geben können.

Hinweise bitte an die Polizei Demmin unter 03998 / 254224 oder an die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Claudia Berndt
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 0395/5582-5003
E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

