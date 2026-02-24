PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: 23-Jähriger nach mehrfachen Kontrollversuchen gestellt

Neubrandenburg (ots)

Gestern Nachmittag ist Polizeibeamten auf Streife in der Ihlenfelder Straße ein PKW aufgefallen, den sie kontrollieren wollten. Der Fahrzeugführer stoppte und zeigte sich zunächst zugänglich für die ersten Maßnahmen wie zum Beispiel die Kontrolle des Führerscheins und eines Drogenvortests, da er entsprechende Auffälligkeiten zeigte.

Der Vortest war positiv und ließ die Einnahme von harten Drogen vermuten. Als die Beamten das Auto des 23-jährigen Deutschen durchsuchen wollten, wurde er nervös und floh mit einem Beutel, der zuvor im Auto war.

Die Beamten verfolgten ihn, forderten währenddessen Unterstützung an und konnten ihn nach etwa 100 Metern stellen. Im Beutel des Mannes befand sich mindestens ein Kilo weißes Pulver, das sich später bei Test als Betäubungsmittel erwies.

Der Mann wurde für weitere polizeiliche Maßnahmen, darunter eine Blutprobenentnahme in der Klinik, mitgenommen und konnte nach Ende der Maßnahmen das Revier wieder verlassen.

Der Beschuldigte war Neubrandenburger Polizeibeamten erst am vergangenen Freitag im Stadtgebiet aufgefallen und sollte kontrolliert werden. An dem Tag war er im Auto vor der Polizei geflohen. Nach der Verfolgung wurde zunächst nur das leere Auto vorgefunden.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun gegen den Mann unter anderem wegen Fahrens unter Drogeneinfluss sowie wegen des Drogenbesitzes und des Verdachts des Drogenhandels.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Claudia Berndt
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 0395/5582-5003
E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Alle Meldungen Alle
  • 23.02.2026 – 15:34

    POL-NB: Vier Verletzte nach Autounfall auf der B111 bei Gützkow

    Gützkow (ots) - Heute Mittag (23. Februar 2026, ca. 13 Uhr) kam es auf der B111, kurz hinter dem Ortsausgang Gützkow in Richtung Autobahn 20, zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei PKW frontal kollidierten und vier Personen leicht verletzt wurden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei befuhr die 24-jährige Fahrerin eines Nissan die B111 von der A20 kommend in ...

    mehr
  • 23.02.2026 – 15:28

    POL-NB: Versuchter Einbruch in Bibliothek

    Demmin (ots) - Am frühen Sonntagmorgen gegen 01:45 Uhr hat ein Alarm in der Pfarrer-Wessels-Straße in Demmin zunächst einen Sicherheitsdienst und dann die Polizei zum Einsatz gebracht. Aufgrund der Spurenlage vor Ort mit einem zerstörten Fenster, das zum Innenraum der Bibliothek führt, geht die Polizei von einem versuchten Einbruch aus. Nach aktueller Kenntnis wurde nichts gestohlen. Somit bleibt ein Sachschaden von ...

    mehr
  • 23.02.2026 – 12:44

    POL-NB: Brand eines Holzanbaus verursacht hohen Sachschaden

    Lauterbach (ots) - Die Polizei wurde am heutigen Montag, dem 23. Februar 2026, gegen 03:15 Uhr über einen Brand eines Holzanbaus in Lauterbach informiert. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte brannte der Holzanbau bereits in voller Ausdehnung. Das anliegende Haus wurde nur oberflächlich beschädigt. Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 50.000 Euro. Der Kriminaldauerdienst und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren