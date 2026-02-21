POL-UN: Holzwickede, Natorperstraße, Verkehrsunfall mit verletzter Person
Holzwickede (ots)
Am Freitag, den 20.02.2026, um 17:45 Uhr kam es in Holzwickede zu einem Verkehrsunfall wobei eine Person leicht verletzt wurde.
Eine 55 jährige Frau aus Dortmund beabsichtigte mit ihrem Pkw von einer Ausfahrt, nach links, auf die Natorper Straße abzubiegen.
Gleichzeitig befuhr ein 24 jähriger Mann aus Holzwickede mit seinem Pkw die Natorper Straße in südlich Richtung.
Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Dabei Endstand Personen und Sachschaden. Der 24-Jährige wurde leicht verletzt.
