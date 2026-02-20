POL-UN: Schwerte - Schwertes Bezirks- und Schwerpunktdienstbeamte zur Bürgersprechstunde auf dem Wochenmarkt
Schwerte (ots)
Kommenden Mittwoch, 25.02.2026 findet die Februar-Bürgersprechstunde des Bezirks- und Schwerpunktdienstes Schwerte auf dem dortigen Wochenmarkt statt.
Von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr sind die Schwerter Bezirksdienstbeamten, Polizeihauptkommissar Andreas Alliger und Polizeihauptkommissar Ralf Peukert, dort und führen Gespräche mit allen interessierten Schwerter Bürgerinnen und Bürger.
Werden Sie vor Ort all Ihre Fragen los - kommen Sie gerne vorbei.
