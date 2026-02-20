PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Schwertes Bezirks- und Schwerpunktdienstbeamte zur Bürgersprechstunde auf dem Wochenmarkt

Schwerte (ots)

Kommenden Mittwoch, 25.02.2026 findet die Februar-Bürgersprechstunde des Bezirks- und Schwerpunktdienstes Schwerte auf dem dortigen Wochenmarkt statt.

Von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr sind die Schwerter Bezirksdienstbeamten, Polizeihauptkommissar Andreas Alliger und Polizeihauptkommissar Ralf Peukert, dort und führen Gespräche mit allen interessierten Schwerter Bürgerinnen und Bürger.

Werden Sie vor Ort all Ihre Fragen los - kommen Sie gerne vorbei.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Nadine Richter
Telefon: 02303-921 1152
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

