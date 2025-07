Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 30.07.2025. Zeugenaufruf

Landkreis Peine, Hohenhameln (ots)

Ursprungsmeldung vom 25.07.2025.

Radfahrerin erlag ihren schweren Verletzungen.

Hohenhameln, L 411 Groß Lobke in Richtung Clauen, 24.07.2025, gegen 17:00 Uhr. Zu einem tragischen Verkehrsunfall ist es am gestrigen Tage auf der L 411 gekommen. Die bisherigen polizeilichen Ermittlungen hatten ergeben, dass eine 80-jährige Radfahrerin die L 411 aus Richtung Groß Lobke kommend in Richtung Clauen befuhr. In Höhe eines einmündenden Feldweges habe die Frau beabsichtigt, nach links abzubiegen. Ein hinter der Frau fahrender 59-jähriger Benutzer eines Lkw konnte während des Abbiegens der Radfahrerin einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und kollidierte mit dem Rad. Ersthelfer führten bei der Frau Reanimationsmaßnahmen durch. Der eingetroffene Notarzt konnte nur noch den Tod der Frau feststellen. Für den Einsatz der Rettungskräfte musste die Unfallstelle bis ca. 20:30 Uhr voll gesperrt werden.

Zeugenaufruf:

Aufgrund der durchgeführten polizeilichen Ermittlungen könnte sich am Unfallort eine weitere Person befunden haben, die offensichtlich nicht in den Unfall involviert war.

Es wurde in diesem Zusammenhang von einer zweiten Rad fahrenden Person berichtet, welche ca. 10-20 m vor der verstorbenen Radfahrerin fuhr und ebenso wie diese nach links in den Feldweg abgebogen sein soll.

Die Polizei bittet, dass sich diese noch unbekannte Rad fahrende Person mit der Polizei Peine unter der Telefonnummer 05171 999-0 in Verbindung setzt.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell