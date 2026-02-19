POL-UN: Bergkamen - Einbruch in Lottogeschäft
Bergkamen (ots)
Am frühen Donnerstagmorgen (19.02.2026) sind zwei bislang unbekannte Täter in ein Lottogeschäft eines Einkaufzentrums an der Töddinghauser Straße in Bergkamen eingedrungen.
Eine Zeugin hatte einen lauten Knall gegen 01.48 Uhr vernommen und konnte bei der Tatausführung zwei männliche Personen erkennen, die dabei waren, eine Glasscheibe einzuschlagen.
Beide Personen werden folgendermaßen beschrieben:
- männlich - schlank - ca. 170-175 cm groß - trugen Sturmmasken - ein Täter war mit einer Lederjacke bekleidet - hatten eine Tüte sowie eine Sporttasche dabei
Zu Fuß flüchteten die Täter in Richtung Wasserpark Bergkamen.
Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung verlief ohne Erfolg.
Was entwendet wurde, steht bislang nicht fest.
Weitere Zeugenhinweise, die zur Aufklärung dieses Falles beitragen, bitte an die Polizei Kamen: 02307 921 3220, 02303 921 0 oder per Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de.
Redaktionelle Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Nadine Richter
Telefon: 02303-921 1152
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw
Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell