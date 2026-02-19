Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bergkamen - Einbruch in Lottogeschäft

Bergkamen (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen (19.02.2026) sind zwei bislang unbekannte Täter in ein Lottogeschäft eines Einkaufzentrums an der Töddinghauser Straße in Bergkamen eingedrungen.

Eine Zeugin hatte einen lauten Knall gegen 01.48 Uhr vernommen und konnte bei der Tatausführung zwei männliche Personen erkennen, die dabei waren, eine Glasscheibe einzuschlagen.

Beide Personen werden folgendermaßen beschrieben:

- männlich - schlank - ca. 170-175 cm groß - trugen Sturmmasken - ein Täter war mit einer Lederjacke bekleidet - hatten eine Tüte sowie eine Sporttasche dabei

Zu Fuß flüchteten die Täter in Richtung Wasserpark Bergkamen.

Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung verlief ohne Erfolg.

Was entwendet wurde, steht bislang nicht fest.

Weitere Zeugenhinweise, die zur Aufklärung dieses Falles beitragen, bitte an die Polizei Kamen: 02307 921 3220, 02303 921 0 oder per Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell