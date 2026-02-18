POL-UN: Schwerte - 81 km/h bei erlaubten 50 km/h auf Hörder Straße
Schwerte (ots)
Am Donnerstag, 12.02.2026, wurden durch Polizeibeamte der Wache Schwerte Geschwindigkeitskontrollen in der Zeit von 18:00 Uhr bis 23:20 Uhr an der Hörder Straße, in Höhe des Pendlerparkplatzes, durchgeführt. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt dort 50 km/h. Es wurden in dem kontrollierten Zeitraum neun Geschwindigkeitsverstöße im Bereich des Verwarnungsgeldes festgestellt. Darüber hinaus fertigten die Beamten fünf Ordnungswidrigkeitenanzeigen.
Der "schnellste" gemessene Verkehrsteilnehmer fuhr 81 km/h - nach Abzug der Toleranz bleibt eine vorwerfbare Geschwindigkeitsüberschreitung von 28 km/h - den Fahrzeugführer erwartet ein Bußgeld von 180 Euro und 1 Punkt in Flensburg.
In der Zeit von 23:30 Uhr bis 02:00 Uhr kontrollierten die Polizeibeamten die Geschwindigkeit von erlaubten 50 km/h an der Bethunestraße und schrieben eine Ordnungswidrigkeitenanzeige, weil die Mindestprofiltiefe der Reifen mangelhaft war. Hinzu kam eine Strafanzeige, weil ein Verkehrsteilnehmer unter dem Einfluss von Alkohol seinen Pkw führte. Ein vor Ort freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,42 Promille.
Redaktionelle Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Nadine Richter
Telefon: 02303-921 1152
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw
Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell