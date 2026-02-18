PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Fröndenberg - Kreispolizeibehörde warnt vor ausgelegten Giftködern in Fröndenberg

Fröndenberg (ots)

Aufgrund vielfach gemeldeter Hinweise bittet die Kreispolizeibehörde Unna Hundebesitzer in Fröndenberg, im Bereich des dortigen Waldes rund um die Schwerter Straße/Billmericher Weg, zur Vorsicht.

Es mehren sich Meldungen, dass im dortigen Waldgebiet ausgelegte Hundegiftköder gefunden wurden. Mehrere Hunde sollen diese vermeintlich schon gefressen haben und seien dadurch erkrankt.

Bei einer Absuche des Gebietes konnten Polizeibeamte entsprechende Köder auffinden und sicherstellen.

Wer den oder die Täter beim Auslegen der Giftköder in Fröndenberg beobachtet hat, meldet sich bitte bei der Polizei in Unna: 02303 921 3120, 02303 921 0 oder per Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Nadine Richter
Telefon: 02303-921 1152
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

