POL-UN: Nachtrag zur Pressemeldung "Warnung vor ausgelegten Giftködern"
Fröndenberg (ots)
Zu unserer herausgegebenen Pressemeldung vom Mittwoch, 18.02.2026, 13:42 Uhr "Kreispolizeibehörde Unna warnt vor ausgelegten Giftködern in Fröndenberg" reichen wir folgendes Foto zur Bebilderung der aufgefundenen Köder nach.
Zeugenhinweise bitte an die Polizei in Unna: 02303 921 3120, 02303 921 0 oder per Mail an: poststelle.unna@polizei.nrw.de.
Redaktionelle Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Nadine Richter
Telefon: 02303-921 1152
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw
Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell