Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Nachtrag zur Pressemeldung "Warnung vor ausgelegten Giftködern"

POL-UN: Nachtrag zur Pressemeldung "Warnung vor ausgelegten Giftködern"
Fröndenberg (ots)

Zu unserer herausgegebenen Pressemeldung vom Mittwoch, 18.02.2026, 13:42 Uhr "Kreispolizeibehörde Unna warnt vor ausgelegten Giftködern in Fröndenberg" reichen wir folgendes Foto zur Bebilderung der aufgefundenen Köder nach.

Zeugenhinweise bitte an die Polizei in Unna: 02303 921 3120, 02303 921 0 oder per Mail an: poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Nadine Richter
Telefon: 02303-921 1152
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

  • 18.02.2026 – 10:49

    POL-UN: Bönen - Einbruch in Hochparterrewohnung am Hellweg

    Bönen (ots) - Zu einem Einbruch in eine Hochparterrewohnung eines Mehrfamilienhauses an der Straße "Hellweg" in Bönen kam es zwischen Montag (16.02.2026) und Dienstag (17.02.2026) im Zeitraum zwischen 15.30 Uhr und 11.00 Uhr. Unbekannte Täter drangen durch Aufhebeln eines Fensters ins Innere ein und durchsuchten die komplette Wohnung. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Kamen unter 02307 921 3220 ...

  • 18.02.2026 – 09:56

    POL-UN: Bergkamen - Einbruch in Doppelhaushälfte

    Bergkamen (ots) - Zwischen Freitag (13.02.2026) um 18:40 Uhr und Dienstag (17.02.2026) um 05:50 Uhr schlugen unbekannte Täter ein Fenster einer Doppelhaushälfte in der Nikolaus-Groß-Straße ein. Die Täter drangen in die Räumlichkeiten ein und durchsuchten diese. Hinweise auf den oder die Täter nimmt die Polizei in Kamen unter den Telefonnummern 02307 921 3220 oder 02303 921 0 entgegen. Zeugen können sich auch gerne ...

