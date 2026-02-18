Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Nachtrag zur Pressemeldung "Warnung vor ausgelegten Giftködern"

Bild-Infos

Download

Fröndenberg (ots)

Zu unserer herausgegebenen Pressemeldung vom Mittwoch, 18.02.2026, 13:42 Uhr "Kreispolizeibehörde Unna warnt vor ausgelegten Giftködern in Fröndenberg" reichen wir folgendes Foto zur Bebilderung der aufgefundenen Köder nach.

Zeugenhinweise bitte an die Polizei in Unna: 02303 921 3120, 02303 921 0 oder per Mail an: poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell