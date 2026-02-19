Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bönen - Zeugen nach Einbruch in Einfamilienhaus in Flierich gesucht

Bönen (ots)

Am Mittwoch (18.02.2026) kam es zwischen 13.00 Uhr und 17.50 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Bönen-Flierich.

Unbekannte Täter verschafften sich durch Aufbrechen des Küchenfensters Zutritt in das Haus an der Kamener Straße und durchsuchten dieses.

Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Kamen unter den Rufnummern 02307 921 3220, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell