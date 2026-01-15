PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Vollsperrung L1080-Himmlinger Steige

Aalen (ots)

Aalen-Himmlingen: Vollsperrung L1080-Himmlinger Steige

Am Donnerstagmorgen ereignete sich auf der L1080 ein Verkehrsunfall, die Himmlinger Steige ist zwischen Himmlingen und der K3289 bei Brastelburg voll gesperrt. Der Fahrer eines Linienbusses, besetzt mit drei Fahrgästen, fuhr gegen 6.45 Uhr in Richtung Waldhausen. Etwa 500 Meter nach Himmlingen kam er aus noch unbekannter Ursache (Glätte kann ausgeschlossen werden) nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr wenige Meter die Böschung hinab und kippte auf die Seite. Die drei Fahrgäste konnten den Bus nach ersten Erkenntnissen körperlich unversehrt verlassen. Der Fahrer wurde schwer verletzt und konnte den Bus nicht selbständig verlassen. Er wurde von der Feuerwehr aus dem Bus gerettet. Diese sowie der Rettungsdienst sind mit einem Großaufgebot im Einsatz. Die Himmlinger Steige bleibt bis auf Weiteres voll gesperrt. Die Dauer der Maßnahmen und die anschließende Bergung des Busses ist nicht absehbar. Es wird empfohlen den Bereich großräumig zu umfahren.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

