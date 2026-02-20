Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kreis Unna - Polizeibeamte führen am Freitag Geschwindigkeitskontrollen im Kreis Unna durch

Unna (ots)

Die Kreispolizeibehörde Unna führte am Freitag (20.02.2026) von 06.00 Uhr bis 14.00 Uhr im Kreis Unna Geschwindigkeitsmessungen und Straßenverkehrskontrollen im Einsatz "UNverletzt" durch.

Dabei wurden insgesamt 203 Geschwindigkeitsverstöße geahndet. Trauriger Spitzenreiter war ein PKW-Fahrer in Unna mit einer Überschreitung von 27km/h. Erlaubt waren 30 km/h. Zudem wurden 3 Strafanzeigen wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetzt gefertigt.

Während einer Kontrollsituation wurden zwei Kollegen der Polizeiwache Kamen durch eine vorbeifahrende Person beleidigt. Dabei wurde der ausgestreckte Mittelfinger aus dem Fenster eines Pkw in Richtung der eingesetzten Beamten gehalten. Auch zu diesem Verstoß wurde eine Strafanzeige wegen Beleidigung zum Nachteil zweier Polizeibeamter gefertigt.

Überhöhte Geschwindigkeit steht nach wie vor zu den häufigsten Unfallursachen im Straßenverkehr.

