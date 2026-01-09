Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Unbekannte Täter entwenden Diesel aus LKW - Polizei sucht Zeugen - #polsiwi

Bad Berleburg (ots)

Von Mittwoch auf Donnerstag (08.01.2026) ist Kraftstoff aus einem LKW in der "Herrenwiese" in Bad Berleburg entwendet worden.

Nach derzeitigen Erkenntnissen stahlen bislang unbekannte Täter rund 200 Liter Diesel.

Die Bad Berleburger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen werden gebeten, Hinweise unter der Rufnummer 02751 / 909 - 0 zu melden.

