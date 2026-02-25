Polizeipräsidium Neubrandenburg
POL-NB: Tödlicher Arbeitsunfall
Demmin (ots)
In Demmin ist es gestern Abend gegen 19:00 Uhr zu einem schweren Arbeitsunfall in einer Betonfabrik gekommen, bei dem ein 56-Jähriger noch vor Ort verstarb.
Nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei soll der Mann aus bislang ungeklärter Ursache beim Arbeiten an einer Maschine eingeklemmt worden sein.
Das bei Arbeitsunfällen zuständige Landesamt für Gesundheit und Soziales ist verständigt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.
Der Betroffene ist Deutscher.
