Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Tödlicher Arbeitsunfall

Demmin (ots)

In Demmin ist es gestern Abend gegen 19:00 Uhr zu einem schweren Arbeitsunfall in einer Betonfabrik gekommen, bei dem ein 56-Jähriger noch vor Ort verstarb.

Nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei soll der Mann aus bislang ungeklärter Ursache beim Arbeiten an einer Maschine eingeklemmt worden sein.

Das bei Arbeitsunfällen zuständige Landesamt für Gesundheit und Soziales ist verständigt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

Der Betroffene ist Deutscher.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Claudia Berndt
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 0395/5582-5003
E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

