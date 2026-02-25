Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Festnahme eines 18-Jährigen nach Einbruch in Greifswalder Einkaufszentrum

Greifswald (ots)

Nach einem Einbruch in ein Einkaufszentrum in der Lomonossowallee in Greifswald wurde in der Nacht zum 25. Februar 2026 ein 18-jähriger Deutscher festgenommen.

Laut ersten Erkenntnissen der Polizei verschaffte sich der 18-Jährige gewaltsam Zutritt zu dem Einkaufszentrum sowie zu einzelnen darin befindlichen Ladengeschäften, aus denen er mehrere Gegenstände entwendete. Der zuständige Sicherheitsdienst bemerkte den Einbruchalarm und informierte umgehend die Polizei. Bei der Untersuchung des Tatorts stellten die Beamten Einbruchspuren fest. In unmittelbarer Nähe wurde ein Fahrzeug mit einer männlichen Person angetroffen, bei dem es sich um den 18-jährigen Beschuldigten handelte. Durch diverse Spuren konnte dies eindeutig belegt werden.

Bei dem PKW handelte es sich um den Firmenwagen eines Ladengeschäfts, in das der 18-Jährige zuvor eingebrochen war. Dort hatte der Beschuldigte den Fahrzeugschlüssel gestohlen. Anschließend soll er einige Meter mit dem Wagen gefahren sein.

Als die Polizeibeamten den Mann im Auto ansprachen und ihn vorläufig festnehmen wollten, leistete dieser Widerstand und musste zu Boden gebracht werden. Weder der Beschuldigte noch die Beamten wurden dabei verletzt.

Im Rahmen der weiteren Maßnahmen stellte sich heraus, dass der 18-Jährige unter anderem ein Messer bei sich führte und unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln stand. Zudem war er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und Spuren am Tatort gesichert. Eine Blutprobenentnahme beim Beschuldigten wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft durchgeführt.

Gegen den 18-Jährigen wird nun unter anderem wegen Diebstahls mit Waffen, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Trunkenheit im Verkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

Die Staatsanwaltschaft prüft derzeit, ob ein Haftbefehl gegen den Beschuldigten erlassen wird.

Insgesamt ist durch den Einbruch ein Sachschaden von rund 2000 Euro entstanden. Der Wert der gestohlenen Gegenstände, darunter der PKW, beläuft sich auf rund 5000 Euro.

Weitere Angaben können derzeit nicht gemacht werden.

