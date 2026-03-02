PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall

Uslar (ots)

Uslar, (go), Wiesenstraße, Samstag, der 28.02.2026, 20:40 Uhr. Ein 62- jähriger PKW Fahrer aus Uslar stieß, beim rückwärts Ausparken aus einer Parklücke, gegen den ordnungsgemäß geparkten PKW einer 37- jährigen aus Uslar und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne die Feststellung seiner Personalien zu ermöglichen. Durch aufmerksame Zeugen konnte der 62- jährige später an seiner ermittelten Wohnanschrift angetroffen werden. Die Höhe des Sachschadens beträgt ca. 1000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Uslar
Pressestelle

Telefon: 05571/80060
Fax: 05571/8006 150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Alle Meldungen Alle
  • 02.03.2026 – 12:28

    POL-NOM: Illegale Entsorgung von Tierkadavar

    Uslar (ots) - Uslar, (go), OT Kammerborn, Sollingstraße, (Ecke Buchenbergstraße), Freitag, der 27.02.2026, 13:00 Uhr. Bislang unbekannte Personen entsorgten illegal Tierkadavar auf einem Grundstück eines 32- jährigen aus einem Uslarer Ortsteil. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise dazu geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Uslar, Tel. 05571-80060. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

    mehr
  • 02.03.2026 – 12:26

    POL-NOM: Fahren unter dem Einfluss berauschender Mittel

    Uslar (ots) - Uslar, (go), Auschnippe, Freitag, der 27.02.2026, 15:35 Uhr. Im Rahmen der Streife kontrollierten Beamte des Polizeikommissariats Uslar einen 45-jährigen Fahrer eines E-Scooters, die die Auschnippe in Uslar befuhr. Bei der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf einen möglichen Betäubungsmittelkonsum, der durch einen anschließenden Schnelltest bestätigt wurde. Die Beamten leiteten gegen den Mann ein ...

    mehr
  • 02.03.2026 – 09:27

    POL-NOM: Zwei Personen mit alten Kennzeichen unterwegs

    Northeim (ots) - Northeim, Einbecker Landstraße, Sonntag, 01.03.2026, 11.10 Uhr Northeim, Bundesstraße 241 (innerorts), Sonntag, 01.03.2026, 15.30 Uhr NORTHEIM (Wol) Am Sonntag wurden in Northeim zwei E-Scooter mit alten Versicherungskennzeichen (grün) festgestellt. Gegen 11.10 Uhr wurde ein jugendlicher Northeimer auf der Einbecker Landstraße kontrolliert. Um 15.30 Uhr wurde innerorts auf der B241 eine 42-jährige ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren