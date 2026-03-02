Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall

Uslar (ots)

Uslar, (go), Wiesenstraße, Samstag, der 28.02.2026, 20:40 Uhr. Ein 62- jähriger PKW Fahrer aus Uslar stieß, beim rückwärts Ausparken aus einer Parklücke, gegen den ordnungsgemäß geparkten PKW einer 37- jährigen aus Uslar und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne die Feststellung seiner Personalien zu ermöglichen. Durch aufmerksame Zeugen konnte der 62- jährige später an seiner ermittelten Wohnanschrift angetroffen werden. Die Höhe des Sachschadens beträgt ca. 1000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell