POL-NOM: Verkehrsunfall
Uslar (ots)
Uslar, (go), Wiesenstraße, Samstag, der 28.02.2026, 20:40 Uhr. Ein 62- jähriger PKW Fahrer aus Uslar stieß, beim rückwärts Ausparken aus einer Parklücke, gegen den ordnungsgemäß geparkten PKW einer 37- jährigen aus Uslar und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne die Feststellung seiner Personalien zu ermöglichen. Durch aufmerksame Zeugen konnte der 62- jährige später an seiner ermittelten Wohnanschrift angetroffen werden. Die Höhe des Sachschadens beträgt ca. 1000 Euro.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Uslar
Pressestelle
Telefon: 05571/80060
Fax: 05571/8006 150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/
Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell