Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Zwei Personen mit alten Kennzeichen unterwegs

Northeim (ots)

Northeim, Einbecker Landstraße, Sonntag, 01.03.2026, 11.10 Uhr

Northeim, Bundesstraße 241 (innerorts), Sonntag, 01.03.2026, 15.30 Uhr

NORTHEIM (Wol)

Am Sonntag wurden in Northeim zwei E-Scooter mit alten Versicherungskennzeichen (grün) festgestellt. Gegen 11.10 Uhr wurde ein jugendlicher Northeimer auf der Einbecker Landstraße kontrolliert. Um 15.30 Uhr wurde innerorts auf der B241 eine 42-jährige Northeimerin festgestellt.

Beiden wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet. Wir möchten als Polizei Northeim darauf hinweisen, dass seit dem 01.03.2026 das neue Versicherungsjahr begonnen hat und entsprechend ein neues, schwarzes Versicherungskennzeichen benötigt wird.

