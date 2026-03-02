PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Zwei Personen mit alten Kennzeichen unterwegs

Northeim (ots)

Northeim, Einbecker Landstraße, Sonntag, 01.03.2026, 11.10 Uhr

Northeim, Bundesstraße 241 (innerorts), Sonntag, 01.03.2026, 15.30 Uhr

NORTHEIM (Wol)

Am Sonntag wurden in Northeim zwei E-Scooter mit alten Versicherungskennzeichen (grün) festgestellt. Gegen 11.10 Uhr wurde ein jugendlicher Northeimer auf der Einbecker Landstraße kontrolliert. Um 15.30 Uhr wurde innerorts auf der B241 eine 42-jährige Northeimerin festgestellt.

Beiden wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet. Wir möchten als Polizei Northeim darauf hinweisen, dass seit dem 01.03.2026 das neue Versicherungsjahr begonnen hat und entsprechend ein neues, schwarzes Versicherungskennzeichen benötigt wird.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Alle Meldungen Alle
  • 01.03.2026 – 15:33

    POL-NOM: Einbruch in Gartenlaube

    Einbeck (ots) - 37574 Einbeck, Negenborner Weg - Kleingartenverein (tt) Tatzeitraum: 24.01.2026, 12.00 Uhr bis 28.02.2026, 12.45 Uhr Im genannten Tatzeitraum drang die bislang unbekannte Täterschaft gewaltsam in eine Gartenlaube ein und entwendete aus dieser u.a. dort gelagertes Werkzeug. An der Gartenlaube entstand ein Schaden von ca. 850 Euro. Die Polizei Einbeck hat diesbezüglich die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zur Tat und der Täterschaft machen ...

    mehr
  • 01.03.2026 – 10:36

    POL-NOM: Trickdiebstahl in Northeim

    Northeim (ots) - Northeim, 28.02.2026, 15:30 Uhr NORTHEIM (Sch) Am Samstagabend, gegen 18:00 Uhr, wurde der Polizei Northeim ein Trickdiebstahl durch Vortäuschen falscher Tatsachen bekannt. Gegen 15:30 Uhr klingelten zwei bisher unbekannte Personen bei der 83-jährigen Northeimerin und gelangen unter dem Vorwand die Wohnungstüren im Hinblick auf die Nutzung eines Rollators auszumessen in die Wohnung. Durch ein ...

    mehr
  • 28.02.2026 – 17:31

    POL-NOM: Sachbeschädigung an Pkw

    Northeim (ots) - Northeim, Brunkelskamp 9, 28.02.2026, 01:00 Uhr NORTHEIM (Sch) Zur oben genannten Zeit wurde die Seitenscheibe des Pkw der 27-jährigen Geschädigten mittels eines unbekannten Gegenstandes beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 300 Euro. Zu einem Entwendungsschaden kam es nicht. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Northeim zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim Pressestelle ...

    mehr
