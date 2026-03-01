Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Einbruch in Gartenlaube

Einbeck (ots)

37574 Einbeck, Negenborner Weg - Kleingartenverein (tt) Tatzeitraum: 24.01.2026, 12.00 Uhr bis 28.02.2026, 12.45 Uhr

Im genannten Tatzeitraum drang die bislang unbekannte Täterschaft gewaltsam in eine Gartenlaube ein und entwendete aus dieser u.a. dort gelagertes Werkzeug. An der Gartenlaube entstand ein Schaden von ca. 850 Euro. Die Polizei Einbeck hat diesbezüglich die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zur Tat und der Täterschaft machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05561-31310 zu melden.

