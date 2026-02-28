PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sachbeschädigung an Pkw

Northeim (ots)

Northeim, Brunkelskamp 9, 28.02.2026, 01:00 Uhr

NORTHEIM (Sch)

Zur oben genannten Zeit wurde die Seitenscheibe des Pkw der 27-jährigen Geschädigten mittels eines unbekannten Gegenstandes beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 300 Euro. Zu einem Entwendungsschaden kam es nicht. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Northeim zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

