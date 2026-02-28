PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Einbruchsdiebstahl an einem Gerätehaus

Bad Gandersheim (ots)

Tatort: Bad Gandersheim, Hohenhöfen Tatzeitraum: 11.02.2026 - 26.02.2026 Bad Gandersheim (lat) - In dem Zeitraum von Mittwoch, den 11.02.2026 bis Donnerstag, den 26.02.2026 wird durch die unbekannte Täterschaft das Vorhängeschloss eines Gerätehauses durchtrennt und mehrere Gartengeräte werden entwendet. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.405,- EUR. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Gandersheim in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Bad Gandersheim
Pressestelle

Telefon: 05382/95390
Fax: 05382/9539-150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim

