POL-NOM: Berauscht am Steuer
Einbeck (ots)
Dassel; OT Eilensen
28.02.2026; 08:35 Uhr
Am Samstagmorgen, den 28.02.2026, kontrollierte eine Polizeistreife, gegen 08:35 Uhr, den 25jährigen Fahrer eines SUV, auf der Kreisstraße 531, in Höhe Eilensen. Während der Kontrolle stellten die Beamten körperliche Auffälligkeiten bei dem aus dem Harz stammenden Fahrer fest, die auf einen möglichen Konsum von Betäubungsmitteln hindeuten. Ein durchgeführter Drogen-Schnelltest bestätigte den Verdacht. Der junge Mann stand unter dem Einfluss von Cannabis. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, eine Blutprobe entnommen und ihm die Weiterfahrt mit Kraftfahrzeugen untersagt.
