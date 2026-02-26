PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Zeugin zu einer Verkehrsunfallflucht gesucht

Einbeck (ots)

   - 37574 Einbeck, Hubeweg 2, Parkplatz

Einbeck (pfa)

Am 11.02.2026, gegen 18:20 Uhr, ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes im Hubeweg in Einbeck. Der Unfall wurde von einer Zeugin beobachtet, die sich gegenüber dem Halter des beschädigten Fahrzeugs zu erkennen gab und Hinweise zum Unfallhergang geben konnte.

Die Zeugin wird gebeten sich bei der Polizei Einbeck zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Einbeck
Pressestelle

Telefon: 05561-3131-0
Fax: 05561-3131-150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Alle Meldungen Alle
  • 26.02.2026 – 10:56

    POL-NOM: Fahren ohne Fahrerlaubnis

    Uslar (ots) - Uslar, (go), Bahnhofstraße, Mittwoch, der 25.02.2026, 23:55 Uhr. Im Rahmen der Streife kontrollierten Beamten des Polizeikommissariats Uslar einen 27- jährigen PKW Fahrer aus Göttingen, der die Bahnhofstraße in Richtung Bollensen befuhr. Sie stellten fest, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt und eine Strafanzeige wurde gefertigt. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim Polizeikommissariat ...

    mehr
  • 26.02.2026 – 07:40

    POL-NOM: Verkehrsunfall nach Flucht mit einem Auto

    Northeim (ots) - Northeim, Hillerser Straße / Bovenden OT Harste/Emmenhausen, L554, Mittwoch, 25.02.2026, 14.55 bis 15.06 Uhr NORTHEIM/BOVENDEN Am Mittwoch gegen 14.55 Uhr wurde der Polizei ein Diebstahl von hochwertigen Smartphones aus einem Elektronikfachmarkt in der Hillerser Straße in Northeim gemeldet. Die Personen seien laut Zeugen anschließend mit einem Auto in Richtung Nörten-Hardenberg geflüchtet. Das Auto ...

    mehr
  • 25.02.2026 – 14:55

    POL-NOM: Mann verstirbt bei Zimmerbrand

    Northeim (ots) - Uslar, Bahnhofstraße, Mittwoch, 25.02.2026, 12.08 Uhr USLAR (Wol) Am Mittwoch um 12.08 Uhr wurde der Polizei Northeim über die Feuerwehrleitstelle Northeim ein Zimmerbrand in der Bahnhofstraße in Uslar gemeldet. In der Wohnung konnte nach Betreten eine verstorbene Person festgestellt werden. Dabei handelt es sich höchstwahrscheinlich um den Bewohner der Wohnung. Zur Brand- sowie Todesursache können ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren