Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Zeugin zu einer Verkehrsunfallflucht gesucht

Einbeck (ots)

- 37574 Einbeck, Hubeweg 2, Parkplatz

Einbeck (pfa)

Am 11.02.2026, gegen 18:20 Uhr, ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes im Hubeweg in Einbeck. Der Unfall wurde von einer Zeugin beobachtet, die sich gegenüber dem Halter des beschädigten Fahrzeugs zu erkennen gab und Hinweise zum Unfallhergang geben konnte.

Die Zeugin wird gebeten sich bei der Polizei Einbeck zu melden.

