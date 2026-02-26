POL-NOM: Fahren ohne Fahrerlaubnis
Uslar (ots)
Uslar, (go), Bahnhofstraße, Mittwoch, der 25.02.2026, 23:55 Uhr. Im Rahmen der Streife kontrollierten Beamten des Polizeikommissariats Uslar einen 27- jährigen PKW Fahrer aus Göttingen, der die Bahnhofstraße in Richtung Bollensen befuhr. Sie stellten fest, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt und eine Strafanzeige wurde gefertigt.
