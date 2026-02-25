Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Mann verstirbt bei Zimmerbrand

Northeim (ots)

Uslar, Bahnhofstraße, Mittwoch, 25.02.2026, 12.08 Uhr

USLAR (Wol)

Am Mittwoch um 12.08 Uhr wurde der Polizei Northeim über die Feuerwehrleitstelle Northeim ein Zimmerbrand in der Bahnhofstraße in Uslar gemeldet. In der Wohnung konnte nach Betreten eine verstorbene Person festgestellt werden. Dabei handelt es sich höchstwahrscheinlich um den Bewohner der Wohnung.

Zur Brand- sowie Todesursache können zum aktuellen Zeitpunkt keine Angaben gemacht werden.

Der Brand konnte durch die eingesetzte Feuerwehr um 13.05 Uhr gelöscht werden. Die Ortsdurchfahrt musste während der Löscharbeiten sowie der Sachverhaltsaufnahme bis 14.25 Uhr gesperrt werden.

Diese Meldung dient als Erstmeldung und wird frühestens am Donnerstag fortgeschrieben.

