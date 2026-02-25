PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unter Einfluss berauschender Mittel Auto gefahren

Northeim (ots)

Northeim, Göttinger Straße, Dienstag, 24.02.2026, 07.30 Uhr

NORTHEIM (Wol)

Am Dienstag gegen 07.30 Uhr führte die eine Streife der Polizei Northeim eine allgemeine Verkehrskontrolle bei einem 27-jährigen Autofahrer durch. Der Mann befuhr zu diesem Zeitpunkt die Göttinger Straße.

Bei der Verkehrskontrolle gab der Kalefelder an, dass am Vortag einen Joint geraucht habe. Ein anschließend in der Northeimer Dienststelle durchgeführter Urintest reagierte positiv auf THC. Die Folge war die Untersagung der Weiterfahrt, eine Blutprobenentnahme und das Einleiten eines Verkehrsordnungswidrigkeitsverfahrens.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Alle Meldungen Alle
  • 25.02.2026 – 10:23

    POL-NOM: Fahrradfahrer mit über 2,5 Promille unterwegs

    Northeim (ots) - Northeim, Feldweg zw. Moringen & Hollenstedt, Dienstag, 24.02.2026, 14.30 Uhr NORTHEIM (Wol) Am Dienstag gegen 14.30 Uhr meldete eine Zeugin einen Fahrradfahrer der mit einer unsicheren Fahrweise auf einem Feldweg zwischen Moringen und Hollenstedt auffiel. Der Mann fiel häufiger mit dem Pedelec um und fuhr anschließend weiter. Bei der Kontrolle der eingesetzten Streife der Polizei Northeim bestätigte ...

    mehr
  • 24.02.2026 – 13:52

    POL-NOM: Mountainbike gestohlen

    Northeim (ots) - Einbeck OT Kreiensen, Bahnhof, Montag, 23.02.2026, 18.00 Uhr bis Dienstag, 24.02.2026, 07.00 Uhr KREIENSEN (Wol) Im Zeitraum von Montag ca. 18.00 Uhr bis Dienstag ca. 07.00 Uhr hat eine unbekannte Person ein Mountainbike vom Bahnhof Kreiensen gestohlen. Das Mountainbike (Farben: blau, schwarz, weiß) der Marke Cube wurde durch den Eigentümer an einem Fahrradständer mit einem Fahrradschloss verschlossen. Durch die unbekannte Person konnte das Schloss ...

    mehr
  • 24.02.2026 – 13:19

    POL-NOM: Verkehrsunfall - Unfallflüchtiger ermittelt

    Uslar (ots) - Uslar, (go), Kupferhammer, Sonntag, der 22.02.2026, 15:00 Uhr. Nach einer Verkehrsunfallflucht am obigen Sonntag in Uslar, Kupferhammer, konnte der verantwortliche Fahrzeugführer später durch einen aufmerksamen Zeugen ermittelt werden. Der 79- jährige PKW Fahrer aus Uslar touchierte zuvor den PKW einer 38- jährigen aus Uslar, als er rückwärts aus einer Garage fuhr. Gegen den Verursacher wurde ein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren