POL-NOM: Unter Einfluss berauschender Mittel Auto gefahren

Northeim (ots)

Northeim, Göttinger Straße, Dienstag, 24.02.2026, 07.30 Uhr

NORTHEIM (Wol)

Am Dienstag gegen 07.30 Uhr führte die eine Streife der Polizei Northeim eine allgemeine Verkehrskontrolle bei einem 27-jährigen Autofahrer durch. Der Mann befuhr zu diesem Zeitpunkt die Göttinger Straße.

Bei der Verkehrskontrolle gab der Kalefelder an, dass am Vortag einen Joint geraucht habe. Ein anschließend in der Northeimer Dienststelle durchgeführter Urintest reagierte positiv auf THC. Die Folge war die Untersagung der Weiterfahrt, eine Blutprobenentnahme und das Einleiten eines Verkehrsordnungswidrigkeitsverfahrens.

