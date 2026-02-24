Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Mountainbike gestohlen

Northeim (ots)

Einbeck OT Kreiensen, Bahnhof, Montag, 23.02.2026, 18.00 Uhr bis Dienstag, 24.02.2026, 07.00 Uhr

KREIENSEN (Wol)

Im Zeitraum von Montag ca. 18.00 Uhr bis Dienstag ca. 07.00 Uhr hat eine unbekannte Person ein Mountainbike vom Bahnhof Kreiensen gestohlen. Das Mountainbike (Farben: blau, schwarz, weiß) der Marke Cube wurde durch den Eigentümer an einem Fahrradständer mit einem Fahrradschloss verschlossen. Durch die unbekannte Person konnte das Schloss gewaltsam geöffnet und das Rad im Wert von ca. 350 Euro entwendet werden.

Zeuginnen und Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Kreiensen unter 05563 - 999130.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell