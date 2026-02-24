Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unfallflucht beim Ausparken

Northeim (ots)

Northeim, Wilhelmstraße, Montag, 23.02.206, 11.30 - 13.45 Uhr

NORTHEIM (Wol)

Am Montag im Zeitraum von ca. 11.30 - 13.45 Uhr kam es in der Wilhelmstraße in Northeim zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Geschädigte parkte in dem Zeitraum sein Auto auf einem Parkstreifen der Wilhelmstraße an der Ecke zur Schillerstraße. Vor seinem Auto befand sich ein weiteres geparktes Auto. Als der Geschädigte zum Auto zurückkehrte, bemerkte er den Schaden an der rechten Fahrzeugfront. Der Schaden wird auf 2.000 Euro geschätzt.

Konkrete Hinweise auf die verursachende Person gibt es nicht.

Zeuginnen und Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Northeim unter 05551 - 91480.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell