Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sachbeschädigung an einem VW Fox durch Zerkratzen der Motorhaube

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim, Am Kantorberg, 22.02-23.02.2026: In der Zeit von Sonntag, 16:30 Uhr, bis Montag, 12:45 Uhr, kam es in der Straße "Am Kantorberg" in Bad Gandersheim zu einer Sachbeschädigung.

Bislang unbekannte Täter zerkratzten die Motorhaube eines ordnungsgemäß abgestellten VW Fox. Es entstand Sachschaden.

Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Gandersheim unter der Telefonnummer 05382 95390 zu melden. (at)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Bad Gandersheim
Pressestelle

Telefon: 05382/95390
Fax: 05382/9539-150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

  • 22.02.2026 – 12:34

    POL-NOM: Verkehrsunfallflucht

    Einbeck (ots) - 37574 Einbeck, Köppenweg Donnerstag, 19.02.2026, 20:00 Uhr bis Freitag, 20.02.2026, 09:00 Uhr EINBECK (schu) Ein bislang unbekannter Verursacher streifte mit derzeit unbekanntem Fahrzeug beim Vorbeifahren den geparkten Pkw Fiat des 75-jährigen Geschädigten. Es entstand Sachschaden i.H.v. ca. 4.500,- EUR. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort. Zeugen, die Hinweise auf den Unfallhergang oder Verursachung geben können, werden ...

    mehr
  • 22.02.2026 – 11:11

    POL-NOM: Verfolgungsfahrt endet mit Verkehrsunfall

    Einbeck (ots) - 37574 Einbeck / Salzderhelden, Alte Marktstraße Freitag, 20.02.2026, 12:10 Uhr EINBECK (schu) Ein 23-jähriger Einbecker fiel mit seinem Pkw Audi durch seine riskante Fahrweise aufgrund Überholens im Überholverbot bei deutlichem Überschreiten der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf der L572 zwischen Drüber und Sülbeck auf. Eine Funkstreifenbesatzung konnte den Pkw in Bereich L572 / Einbecker ...

    mehr
