Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sachbeschädigung an einem VW Fox durch Zerkratzen der Motorhaube

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim, Am Kantorberg, 22.02-23.02.2026: In der Zeit von Sonntag, 16:30 Uhr, bis Montag, 12:45 Uhr, kam es in der Straße "Am Kantorberg" in Bad Gandersheim zu einer Sachbeschädigung.

Bislang unbekannte Täter zerkratzten die Motorhaube eines ordnungsgemäß abgestellten VW Fox. Es entstand Sachschaden.

Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Gandersheim unter der Telefonnummer 05382 95390 zu melden. (at)

