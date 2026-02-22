Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unfallflucht mit ca. 3.000,- Euro Sachschaden

Northeim (ots)

37176 Nörten-Hardenberg, OT Angerstein, Hannoversche Straße, Samstag, 14.2.2026, 00.00 bis Samstag, 21.2.2026, 16.25 Uhr

NÖRTEN-HARDENBERG (hei) - Ein bislang unbekannter Täter befuhr die Hannoversche Straße im Nörten-Hardenberger Ortsteil Angerstein. In etwa in der Ortsmitte beschädigte er vermutlich beim Vorbeifahren einen am rechten Fahrbahnrand geparkten schwarzen VW Golf an der linken Fahrzeugsseite.

Anschließend entfernte er sich unerkannt, ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern.

Der Tatzeitraum umfasst ca. eine Woche und liegt zwischen Samstag, dem 14.2.26 und Samstag, dem 21.2.2026, 16.25 Uhr.

Durch den Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden von ca. 3.000,- Euro an dem geparkten Pkw.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten, sich bei der Polizei Northeim oder Nörten-Hardenberg zu melden (Tel. 05551-91480 oder 05503-915230).

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell