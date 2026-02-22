Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Alleinbeteiligt von Fahrbahn abgekommen

Einbeck (ots)

37574 Einbeck / Kohnsen, L546 (Vardeilser Landstraße)

Samstag, 21.02.2026, 13:55 Uhr

EINBECK (schu)

Ein 30-jähriger Fahrzeugführer aus dem Bereich Einbeck befuhr mit seinem Pkw Ford die L546 aus Kohnsen kommend in Richtung Vardeilsen. Im Ausgang einer Rechtskurve verlor der Fahrzeugführer die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam ins Schleudern, touchierte eine Schutzplanke und kam unfallbedingt in einem angrenzenden Böschungsgraben zum Stillstand.

Der Fahrzeugführer blieb glücklicherweise unverletzt.

Der Pkw war anschließend nicht mehr fahrbereit und musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Hierzu war eine temporäre Fahrbahnsperrung erforderlich. Es kam zu leichten Beeinträchtigungen des Individualverkehrs.

Der entstandene Gesamtschaden wird auf ca. 17.500,- EUR geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell