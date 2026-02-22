PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Alleinbeteiligt von Fahrbahn abgekommen

Einbeck (ots)

37574 Einbeck / Kohnsen, L546 (Vardeilser Landstraße)

Samstag, 21.02.2026, 13:55 Uhr

EINBECK (schu)

Ein 30-jähriger Fahrzeugführer aus dem Bereich Einbeck befuhr mit seinem Pkw Ford die L546 aus Kohnsen kommend in Richtung Vardeilsen. Im Ausgang einer Rechtskurve verlor der Fahrzeugführer die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam ins Schleudern, touchierte eine Schutzplanke und kam unfallbedingt in einem angrenzenden Böschungsgraben zum Stillstand.

Der Fahrzeugführer blieb glücklicherweise unverletzt.

Der Pkw war anschließend nicht mehr fahrbereit und musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Hierzu war eine temporäre Fahrbahnsperrung erforderlich. Es kam zu leichten Beeinträchtigungen des Individualverkehrs.

Der entstandene Gesamtschaden wird auf ca. 17.500,- EUR geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Einbeck
Pressestelle

Telefon: 05561-3131-0
Fax: 05561-3131-150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

  • 22.02.2026 – 08:04

    POL-NOM: Spielzeugpistole löst Polizeieinsatz aus

    Einbeck (ots) - 37574 Einbeck, Parkanlage "Bäckerwall" Freitag, 20.02.2026, 11:38 Uhr EINBECK (schu) Ein Junge hat am Freitagvormittag an der Parkanlage Bäckerwall einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Der 13-Jährige aus Einbeck wurde zuvor dabei beobachtet, wie dieser, auf einer Parkbank sitzend, mit einem schusswaffenähnlichen Gegenstand hantierte. Bei der umgehenden Überprüfung durch mehrere ...

  • 22.02.2026 – 07:46

    POL-NOM: Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss

    Uslar (ots) - Bodenfelde, Uslarer Straße, Ecke Hafenstraße, Sonnabend, 21.02.2026, 15.45 Uhr BODENFELDE (st) Weiterfahrt untersagt Bei einer Verkehrskontrolle eines Pkw in der Uslarer Straße, wurde festgestellt, dass ein 28jähriger Fahrzeugführer seinen Pkw im öffentlichen Verkehrsraum führte, obwohl er unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Dem Betroffenen wurde die Weiterfahrt untersagt und eine ...

  • 22.02.2026 – 07:42

    POL-NOM: Fahrzeugführer übersieht Pkw und verursacht Unfall

    Uslar (ots) - Uslar, Wiesenstraße 20, Sonnabend, 21.02.2026, 11.00 Uhr USLAR (st) Verkehrsunfallflucht Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer fährt vom Parkplatz eines Baumarktes auf die Zufahrt eines Verbrauchermarktes und übersieht dabei den PKW einer 34 - Jährigen Fahrzeugführerin aus einem Ortsteil von Bodenfelde. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden weicht ...

