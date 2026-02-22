Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Trunkenheitsfahrt und Fahren ohne Fahrerlaubnis

Northeim (ots)

37154 Northeim, Göttinger Straße, Sonntag, 22.2.2026, 02.35 Uhr

NORTHEIM (hei) - Durch einen aufmerksamen Zeugen wurde in der Nacht von Samstag auf Sonntag ein Pkw mit einer unsicheren Fahrweise im Stadtgebiet Northeim gemeldet.

Der Pkw mit einem 38-jährigen Fahrzeugführer wurde durch die eingesetzten Polizeikräfte im Zuge der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen in der Göttinger Straße angetroffen.

Bei der anschließenden Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrer sich offensichtlich in einem volltrunkenen Zustand befindet. In der hiesigen Dienststelle wurde daraufhin eine entsprechende Blutprobe entnommen. Im Zuge weiterer Ermittlungen wurde darüber hinaus festgestellt, dass der 38-jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Ihm wurde abschließend die Weiterfahrt untersagt und der Fahrzeugschlüssel zur Verhinderung weiterer Fahrten sichergestellt.

Entsprechende Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis wurden eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell