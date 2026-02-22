POL-NOM: Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss
Uslar (ots)
Bodenfelde, Uslarer Straße, Ecke Hafenstraße, Sonnabend, 21.02.2026, 15.45 Uhr
BODENFELDE (st)
Weiterfahrt untersagt
Bei einer Verkehrskontrolle eines Pkw in der Uslarer Straße, wurde festgestellt, dass ein 28jähriger Fahrzeugführer seinen Pkw im öffentlichen Verkehrsraum führte, obwohl er unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Dem Betroffenen wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gefertigt.
