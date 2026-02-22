PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss

Uslar (ots)

Bodenfelde, Uslarer Straße, Ecke Hafenstraße, Sonnabend, 21.02.2026, 15.45 Uhr

BODENFELDE (st)

Weiterfahrt untersagt

Bei einer Verkehrskontrolle eines Pkw in der Uslarer Straße, wurde festgestellt, dass ein 28jähriger Fahrzeugführer seinen Pkw im öffentlichen Verkehrsraum führte, obwohl er unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Dem Betroffenen wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gefertigt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Uslar
Pressestelle

Telefon: 05571/80060
Fax: 05571/8006 150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

