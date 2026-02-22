Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Fahrzeugführer übersieht Pkw und verursacht Unfall

Uslar (ots)

Uslar, Wiesenstraße 20, Sonnabend, 21.02.2026, 11.00 Uhr

USLAR (st) Verkehrsunfallflucht

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer fährt vom Parkplatz eines Baumarktes auf die Zufahrt eines Verbrauchermarktes und übersieht dabei den PKW einer 34 - Jährigen Fahrzeugführerin aus einem Ortsteil von Bodenfelde. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden weicht die 34 - Jährige nach links aus und kollidiert mit einer Mauer. Es entsteht Sachschaden in Höhe von ca. 2500,00 Euro. Der Verursacher entfernt sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die Hinweise Unfallhergang oder zum -verursacher machen können werden gebeten sich bei der Polizei Uslar unter der Telefonnummer 05571/80060 zu melden.

