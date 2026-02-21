Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Northeim (ots)

Moringen, OT Blankenhagen, K427 / Moringer Straße, Freitag, 20.02.2026, 12:15 Uhr

BLANKENHAGEN (shei) - Ein 57-Jähriger befuhr mit seinem Pkw in Blankenhagen die Moringer Straße in Richtung Ortsausgang. Beim Erkennen eines Hundes auf dem Gehweg wich er nach links aus, da er befürchtete, dieser könne auf die Fahrbahn laufen. Dabei kollidierte er mit dem entgegenkommenden Transporter eines 27-Jährigen. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 26000 EUR. Der 27-Jährige wird durch den Unfall leicht verletzt.

