Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Einbrecher bei Tatausführung gestört und geflüchtet - Zeugen gesucht

Northeim (ots)

37154 Northeim, Beethovenstraße, Freitag, 13.02.2026, 10.20 Uhr

NORTHEIM (mil) -

Eine bislang unbekannte Person versuchte sich am vergangenen Freitag über die Terassentür gewaltsam Zutritt zum Einfamilienhaus eines 83-jährigen Mannes zu verschaffen. Während der Tatausführung wurde er durch den Hauseigentümer überrascht, welcher sich zur Tatzeit auch innerhalb des Hauses aufhielt. Im weiteren Verlaufflüchtete die unbekannte Person fußläufig vom Tatort in unbekannte Richtung. Ein Eindringen in das Objekt fand nicht statt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 500,00 Euro.

Die Person konnte wie folgt beschrieben werden:

   - männlich,
   - sportliche Gangart,
   - schwarze Jacke + Hose,
   - schwarze Pudelmütze.

Die Polizei Northeim sucht nun Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der unbekannten Person geben können.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

