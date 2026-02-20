PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unfall verursacht und abgehauen - Zeugen gesucht

Northeim (ots)

37154 Northeim, Hillerser Straße, Mittwoch, 18.02.2026, 11.00 Uhr

NORTHEIM (mil) -

Eine bislang unbekannte Person beschädigte beim Ein- oder Ausparken auf einem öffentlichen Parkplatz an der o.g. Örtlichkeit den ordnungsgemäß geparkten dunkelblauen VW Golf eines 54-jährigen Mannes.

Anschließend entfernte sich die unfallverursachende Person vom Unfallort ohne schadensregulierende Maßnahmen zu treffen.

Bei dem tatbetroffenen Pkw wurden Beschädigungen am Stoßfänger sowie am Kotflügel vorne rechts festgestellt. Der Schaden wird auf etwa 3000 Euro geschätzt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Northeim zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

