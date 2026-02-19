PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: 59-jähriger fährt ohne Fahrschein und leistet Widerstand

Northeim (ots)

37154 Northeim, Bahnhofstraße, Mittwoch, 18.02.2026, 15.08 Uhr

NORTHEIM (mil) -

Ein 59-jähriger Mann wurde am Mittwochnachmittag in einem Regionalzug von Einbeck nach Northeim von einer Mitarbeiterin der deutschen Bahn kontrolliert. Hierbei wurde festgestellt, dass dieser keinen gültigen Fahrschein besaß. Im weiteren Verlauf verweigerte er die Herausgabe seiner Personalien, weshalb ein im Zug befindlicher uniformierter Polizeibeamter zur Hilfe gerufen wurde. Der 59-jährige Mann reagierte auf Ansprache des 37-jährigen Polizeibeamten aggressiv, beleidigt und bedrohte ihn. Unvermittelt danach schlug er ihn mit der Faust ins Gesicht, sodass der 59-jährige Mann zu Boden gebracht und dort bis zum Eintreffen weiterer Kräfte der Polizei Northeim fixiert wurde.

Der 59-jährige Mann stand unter erheblichen Einfluss von Alkohol, was auf den gemessenen Alkoholwert von über 2,4 Promille hinweist. Er wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten sowie zur Ausnüchterung dem Gewahrsam der Polizei Northeim zugeführt. Er muss sich nun wegen mehrerer Straftaten verantworten.

Der 39-jährige Polizeibeamte verletzte sich leicht und musste in einem umliegenden Krankenhaus behandelt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Alle Meldungen Alle
  • 19.02.2026 – 06:55

    POL-NOM: Unbekannte Person entwendet Geldbörse beim Einkaufen

    Northeim (ots) - 37154 Northeim, Robert-Schnabel-Straße, Dienstag, 17.02.2026, 16.30 Uhr - 17.45 Uhr NORTHEIM (mil) - Eine unbekannte Person entwendete während des Einkaufes die Geldbörse einer 56-jährigen Frau. Die Northeimerin hielt sich am Dienstagnachmittag in einem Lebensmittelgeschäft in der Robert-Schnabel-Straße in Northeim auf und hatte ihre Geldbörse ...

    mehr
  • 18.02.2026 – 16:29

    POL-NOM: Verkehrsunfallflucht in der Roswithastraße in Bad Gandersheim

    Bad Gandersheim (ots) - Bad Gandersheim - Roswithastraße 3, 17.02.2026 ca. 8:50 Uhr Im angegeben Zeitraum kommt es in der Roswithastraße in Höhe der Hausnummer 3 zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei beschädigt ein bislang unbekannter Fahrzeugführer an einer Engstelle den Pkw der Geschädigten. Anschließend entfernt sich die bislang unbekannte Person unerlaubt vom ...

    mehr
  • 18.02.2026 – 10:21

    POL-NOM: Unter berauschenden Mitteln gefahren

    Northeim (ots) - Northeim, Harztor, Dienstag, 17.02.2026, 14.30 Uhr NORTHEIM (Wol) Am Dienstag gegen 14.30 Uhr führte eine Streife der Polizei Northeim eine allgemeine Verkehrskontrolle bei einem 42-jährigen Autofahrer aus Northeim durch. Bei der Kontrolle konnten neurologische Auffälligkeiten festgestellt werden, welche auf einen vorherigen Konsum von berauschenden Mitteln schließen lassen können. Freiwillig ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren