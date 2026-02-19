Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: 59-jähriger fährt ohne Fahrschein und leistet Widerstand

Northeim (ots)

37154 Northeim, Bahnhofstraße, Mittwoch, 18.02.2026, 15.08 Uhr

NORTHEIM (mil) -

Ein 59-jähriger Mann wurde am Mittwochnachmittag in einem Regionalzug von Einbeck nach Northeim von einer Mitarbeiterin der deutschen Bahn kontrolliert. Hierbei wurde festgestellt, dass dieser keinen gültigen Fahrschein besaß. Im weiteren Verlauf verweigerte er die Herausgabe seiner Personalien, weshalb ein im Zug befindlicher uniformierter Polizeibeamter zur Hilfe gerufen wurde. Der 59-jährige Mann reagierte auf Ansprache des 37-jährigen Polizeibeamten aggressiv, beleidigt und bedrohte ihn. Unvermittelt danach schlug er ihn mit der Faust ins Gesicht, sodass der 59-jährige Mann zu Boden gebracht und dort bis zum Eintreffen weiterer Kräfte der Polizei Northeim fixiert wurde.

Der 59-jährige Mann stand unter erheblichen Einfluss von Alkohol, was auf den gemessenen Alkoholwert von über 2,4 Promille hinweist. Er wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten sowie zur Ausnüchterung dem Gewahrsam der Polizei Northeim zugeführt. Er muss sich nun wegen mehrerer Straftaten verantworten.

Der 39-jährige Polizeibeamte verletzte sich leicht und musste in einem umliegenden Krankenhaus behandelt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell